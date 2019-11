Paura a scuola per un’alunna precipitata dalla finestra. E’ successo questa mattina alla scuola media di Canzo. Ferita una 13enne.

Alunna precipita dalla finestra, arriva l’elisoccorso

Tanta preoccupazione per una 13enne, caduta dalla finestra del primo piano della scuola media di Canzo, in via Segantini. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.20. Immediato l’allarme e sul posto sono giunte un’ambulanza della Cri Lipomo, l’auto medica e i Carabinieri. In volo anche l’elicottero del 118. Dopo le prime cure in loco la ragazza è stata trasportata la pronto soccorso in codice giallo. Sembra che le condizioni della studentessa non siano gravissime.