Grande spavento per un bambino che questa mattina, 31 dicembre, è stato morso da un cane sulla Novedratese.

Morso da un cane sulla Novedratese

L’allarme è stato lanciato la mattina dell’ultimo dell’anno intorno alle 10. Sulla provinciale Novedratese, nel territorio del Comune di Novedrate, è arrivata un’ambulanza della Cri di Cantù chiamata a soccorrere un bambino di 10 anni che, per motivi ancora in fase di accertamento dalla Polizia Locale accorsa sul posto, è stato morso da un cane. Fortunatamente non una ferita grave, anche se il bambino è stato comunque trasportato in ospedale in codice verde per accertamenti.

Foto di repertorio