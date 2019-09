Paura per una donna di 45 anni, rimasta ferita in un incidente tra un’automobile e una moto, a Canzo.

Paura in via Volta: intervento di soccorso in codice rosso

Incidente stradale, alle 14.15 circa, in via Volta, a Canzo, all’altezza del numero civico 45. Risultano coinvolti due mezzi: un’auto e una moto. Ferita una persona: si tratta di una donna di 45 anni. Allertati i soccorritori con un’ambulanza Sos di Canzo. Allertati anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. L’intervento di soccorso è scattato in codice rosso. Poi, fortunatamente, ridimensionato a codice giallo.