Ecco che cos’è successo nella notte tra l’11 e il 12 giugno e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Pedone investito a Canzo

Tutto è successo in piazza Garibaldi quando erano da poco passate le 22. Ad avere la peggio una donna di 43 anni che è stata investita e soccorsa da ambulanza e automedica. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, è stata trasportata in codice verde all’ospedale.

Altri interventi

Da segnalare tre malori a Como, Canzo e Bizzarone. A Cuggiago invece, intorno alle 22.30, c’è stato uno scontro di gioco.