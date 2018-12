Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Pedone investito a Como

L’impatto è avvenuto a Como, in via Bellinzona. Ad avere la peggio un uomo di 60 anni che è stato soccorso dall’ambulanza intorno alle 21.40. Fortunatamente per lui le ferite non erano gravi. E’ stato trasportato in codice verde al Sant’Anna.

Altri interventi

Da segnalare anche due malori. Il primo alle 23 ad Appiano Gentile in via Vittorio Veneto. A sentirsi male una donna di 50 anni trasportata in codice verde al Sant’Anna. E poi ad Asso in via Giacomo Matteotti malore per un 54enne.