Pedone investito a Faloppio nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre. L’incidente è avvenuto in via Mentana a Gaggino.

Investito da un’auto è gravissimo

L’incidente intorno alle 18. Un uomo di 61 anni è stato soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Coinvolto nell’incidente anche un anziano di 85 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’auto medica. In via Mentana anche i Carabinieri, a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Stando a quanto è stato possibile sapere il 61enne è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Varese. L’85enne invece è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.