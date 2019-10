Ecco che cos’è successo nella notte tra il 15 e il 16 ottobre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Pedone investito a Montano Lucino

L’impatto è avvenuto nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 6.30. Un pedone è stato investito sulla SS342. Un grande spavento ma per fortuna le ferite non si sono dimostrate gravi. E’ stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice verde.

Altri interventi

Incidente anche a Como, poco prima di mezzanotte, in via Madruzza. Soccorsi una giovane di 24 e un uomo di 37 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Da segnalare poi due malori a Montano Lucino, una persona di 60 anni è finita al Pronto soccorso in codice giallo.