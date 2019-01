Questo pomeriggio poco prima delle 16.30 un uomo è stato investito a Valbrona.

Pedone investito a Valbrona

Un uomo è stato investito in via Vittorio Veneto, nella frazione di Osigo. Sul posto due ambulanze e l’elisoccorso da Como. Secondo le prime informazioni raccolte un automobilista viaggiava da Asso in direzione Valbrona quando, a causa di un malore, avrebbe perso il controllo dell’automobile andando fuori strada. Violento l’impatto contro un pedone che stava percorrendo la via.

Condizioni gravissime

I due protagonisti dell’incidente sono due anziani di 81 e 86 anni. Il pedone investito sarebbe in gravissime condizioni e, dopo essere stato soccorso e intubato dai sanitari, è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale. Malore lieve invece per l’automobilista che è stato soccorso in codice verde.