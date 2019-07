Pedone investito e deceduto questa notte.

Il cordoglio del Rugby Lecco

Lorenzo Roncari aveva giocato per qualche anno nel Rugby Lecco. Così questa mattina la società lo ha salutato con un posto su Facebook. Si legge: “Tutta la Rugby Lecco Family è vicina alla famiglia Roncari per la tragica scomparsa del giovane Lorenzo. Lorenzo aveva militato, fino a pochi anni fa, nelle nostre giovanili, sua sorella Maddalena è stata una Lady e papà Aldo aveva dato il suo contributo come fisioterapia. Un forte abbraccio a tutti, è una grande tragedia”. Al lutto si è unito anche il Rugby Biella.