Pedone investito da un furgoncino nella mattinata di giovedì. Un uomo di 68 anni è stato travolto mentre stava attraversando la strada in via Lecco.

Pedone investito all’altezza del Cafferino

L’uomo è stato travolto da un furgone bianco Peugeot. L’allarme è partito alle 11.45 e in breve tempo è giunta sul posto un’ambulanza del Lariosoccorso di Erba. L’impatto è stato violentissimo e il 68enne è stato scaraventato a terra dopo aver impattato con il mezzo che procedeva in direzione Erba centro. In volo anche l’elisoccorso da Como.

Le condizioni del pedone inizialmente sembravano molto critiche ma fortunatamente, dopo le prime cure sul posto, è stato ricoverato in codice giallo e non sembrerebbe in pericolo di vita.