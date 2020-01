Perde il controllo dell’auto e finisce sulle macchine parcheggiate. È successo ad Argegno.

Schianto ad Argegno

L’allarme é stato lanciato da Piazza della Rimembranza ad Argegno intorno alle 19.45. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per rimuovere un’auto che era finita sopra a delle macchine parcheggiate. L’automobilista, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e fuoriuscendo dalla sopraelevata si é schiantato. Il 51enne é stato portato in codice verde all’ospedale.