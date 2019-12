Pericolo ghiaccio sulle strade di Olgiate Comasco, dopo la nevicata proseguita per tutta la mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre.

Pericolo ghiaccio: la segnalazione del consigliere Castelli

Le temperature rigide in serata, seguite alla precipitazione nevosa, comportano rischi a causa di alcune strade ghiacciate. Per questo il consigliere di minoranza Igor Castelli mette l’accento sulle condizioni di parecchie strade, citando in particolare le zone della Stazione, Bontocco, Casletto e Somaino. Castelli sottolinea la necessità di un’attenzione maggiore da parte del Comune, proprio per ridurre al minimo i rischi su strade e marciapiedi. In particolare, il riferimento è alla salatura tramite le ditte incaricate dal Comune che, come auspicato dal consigliere, deve essere più tempestiva, abbondante e capillare.