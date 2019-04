Nella giornata di oggi, mercoledì 3 aprile 2019, è stata perquisita una cooperativa Comasca che si occupa di migranti. Ad annunciarlo è stato il vicepremier Matteo Salvini.

Perquisita cooperativa Comasca che si occupa di migranti

La Guardia di Finanza ha effettuato una serie di perquisizioni in una cooperativa sociale in provincia di Como che si occupa dell’assistenza ai migranti. A dare la notizia, il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso di un convegno sulla cooperazione. “Da stamattina – ha detto all’Ansa – la Gdf sta perquisendo la più grande cooperativa sociale della provincia di Como che si occupa della gestione dei migranti, per un’ipotesi di truffa ai danni dello Stato”.

“Poi per carità – ha aggiunto – in Italia si è colpevoli solo alla fine del percorso”.