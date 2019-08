Mentre pedalava gli è rimasto un piede incastrato nel raggio della ruota della bicicletta. Per questo motivo un 13enne è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto, a Tavernerio.

Piede nella ruota della bicicletta

Il ragazzino, un 13 enne, è stato soccorso sulla via Provinciale, poco distante dal Comune di Tavernerio, pochi minuti dopo le 16. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Rossa di Lipomo e i Vigili del fuoco di Como Sono stati proprio i Vigili del Fuoco a liberare il piede del 13enne che era rimasto letteralmente incastrato nel raggio della ruota della bicicletta sulla quale stava viaggiando. Il 13enne è stato poi trasportato per accertamenti, in codice verde, all’ospedale Sant’Anna.