Polizia locale inaugurata a Montorfano la nuova sede operativa: l’evento questa mattina sabato 6 aprile.

Polizia locale inaugurata a Montorfano la nuova sede operativa

La cerimonia questa mattina sabato 6 aprile, alla presenza dei sindaci di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Alserio, Orsenigo, Brenna, Capiago Intimiano e Montorfano, i sette comuni convenzionati nel corpo di Polizia locale intercomunale con comandante Mario Ronchetti. La sede centrale rimane ad Alzate, comune capofila, ma a Montorfano è stata predisposta una sede operativa che permetterà il controllo delle telecamere posizionate in entrata e uscita nei comuni convenzionati. Un risultato estremamente soddisfacente, che permette il controllo capillare e continuo del territorio, come ha sottolineato il sindaco di Alzate Brianza Massimo Gherbesi: “E’ un risultato molto importante, possibile grazie al lavoro di squadra e alla sinergia dei sindaci e dei comuni con le Forze dell’ordine: continuiamo su questa strada per il bene del nostro territorio e per avere sempre più sicurezza e controllo”.

Un territorio di circa 31 km quadrati e circa 21 mila abitanti che grazie alla cooperazione e alla collaborazione tra Comuni potrà essere più sicuro e tutelato.

A tagliare il nastro i sindaci e le autorità presenti.