Anziano perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un palo della luce a Ponte Lambro.

L’incidente

L’incidente si è verificato oggi, martedì 24 luglio, in via Volta a Ponte Lambro. Erano le 13.40 quando un anziano di 87 anni, alla guida di una Fiat “Seicento” blu, ha perso il controllo dell’auto mentre procedeva verso il centro del paese. La macchina è andata a sbattere contro un palo della luce non lontano dalla rotonda di via Volta.

Lievi ferite

Sul posto si è precipitata un’ambulanza del Lariosoccorso e una squadra dei Vigili del Fuoco di Erba. Grosso lo spavento ma fortunatamente l’uomo di 87 anni al volante non avrebbe subìto gravi conseguenze dopo l’incidente. L’anziano è stato comunque portato in ospedale per accertamenti in codice verde.