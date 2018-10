Ponte via Roma, problemi statici a Tavernerio: quasi un’intera corsia chiude alla circolazione.

Preoccupa il ponte di via Roma: chiuso parzialmente alle auto in via precauzionale. La notizia risale a oggi, venerdì 19 ottobre: a seguito di alcune verifiche, il ponticello di via Roma – via Vittorio Veneto, arteria che collega il centro storico è stato in parte chiuso alla circolazione automobilistica per problemi statici legati alla sicurezza della struttura. Nello specifico, è stata la parte di più vecchia costruzione a essere chiusa alla circolazione, che risale a quasi un secolo fa.

L’assessore Paolo Lazzaroni, incaricato ai Lavori pubblici, ha spiegato il motivo della decizione: “Quasi una corsia del ponte è stata chiusa alla circolazione. La strada è rimasta da oltre 5 metri – sottolinea – ma, siccome passano i pulmini di Villa Santa Maria, abbiamo preferito prevedere il senso unico alternato. L’ingegnere incaricato della verifica dei ponti ci ha suggerito di togliere peso dalla parte in muratura (l’altra è in cemento armato) e di effettuare una manutenzione straordinaria e un consolidamento statico”, conclude Lazzaroni.