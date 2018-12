Ponteggio pericolante a Montorfano: intervengono i Vigili del Fuoco.

E’ successo questa mattina, sabato 8 dicembre, a Montorfano, in via Como. Forse a causa delle forti raffiche di vento registrate in mattinata, il ponteggio allestito sul tetto di un’abitazione proprio all’inizio della strettoia che prosegue da piazza Roma ha presentato forti rischi di cedimento, diventando pericolante. La situazione pericolosa ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti in via Como con due mezzi per mettere in sicurezza il ponteggio e l’area.