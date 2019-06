Precipita ultraleggero, c’è un morto a Urgnano, provincia di Bergamo. A riportarlo è Giornaleditreviglio.it.

Si schianta al suolo, muore 60enne

Stava volando con il suo ultraleggero quando ha improvvisamente perso quota ed è caduto al suolo. E’ morto così attorno alle 17.50 di ieri, sabato 15 giugno, un 60enne originario di Cologno al Serio. L’incidente è avvenuto tra Basella di Urgnano e Urgnano, in via Mulino dei prati.

Forse un’avaria, poi il tentativo di atterraggio d’emergenza

Sul posto l’elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Stando a quanto emerso l’uomo stava volando a pochi metri di altezza su un campo di mais. Pare che stesse cercando di effettuare un atterraggio di emergenza, ma durante la manovra il velivolo si è incuneato violentemente tra i solchi delle piante e l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo per diversi metri. E’ in mezzo al campo che alcuni residenti l’hanno trovato, privo di sensi, quando si sono avvicinati. Il piccolo ultraleggero ha poi preso fuoco. I soccorritori, allertati dagli stessi residenti che hanno assistito all’incidente, hanno provato a rianimarlo sul posto ma non c’è stato nulla da fare.

