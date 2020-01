Prende fuoco un tetto a Carugo, tre squadre di Vigili del Fuoco sul posto. E’ successo in via Negroni.

Intervento di soccorso tecnico urgente per un incendio di un tetto a Carugo, in via Negroni. Sul posto sono sopraggiunte tre squadre di Vigili del Fuoco con autoscala per compiere tutte le operazioni di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza dell’area.