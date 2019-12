Presepi in primo piano sul Giornale di Olgiate: nell’ambito del “Bianco Natale” che, a Olgiate Comasco, vede uniti Comune, commercianti, associazioni e quartieri, spazio anche alla pubblicazione delle fotografie delle natività.

Presepi in primo piano: dove e quando inviare le fotografie

C’è chi non ha perso tempo, inoltrando le immagini degli allestimenti in casa o anche in giardino. E per i presepisti olgiatesi che ancora volessero approfittare dell’iniziativa (gratuita), c’è tempo sino a giovedì mattina 19 dicembre per inviare alla redazione del Giornale di Olgiate le fotografie dei presepi. Tutti gli interessati a vedere pubblicata l’immagine della propria creazione, possono inviarla all’indirizzo di posta elettronica redazione@giornalediolgiate.it.

Sabato 21 dicembre la pubblicazione

Raccolte tutte le foto, sul Giornale di Olgiate in edicola a partire da sabato 21 dicembre sarà in evidenza la galleria di immagini scattate dai presepisti di Olgiate Comasco. Un’iniziativa simpatica, per rendere merito a chi si è dato da fare nell’allestimento del presepe. E quest’anno, oltre alla mostra proposta domenica 15 dicembre nell’ambito del Christmas Party, due presepi hanno incantato i visitatori: a Rongio, realizzato da Maria Basile, e in via San Gerardo, creato da Giovanni Ronconi.