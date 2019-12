Pullman centrato da un’automobile in via Milano, a Olgiate Comasco: due ambulanze e l’automedica sul posto per soccorrere tre persone.

Pullman centrato, paura in via Milano

Un bus di linea coinvolto in un terribile impatto, una decina di minuti dopo le 15: una Opel Corsa, che viaggiava in direzione del centro di Olgiate Comasco, ha urtato un muretto per poi scontrarsi col mezzo pesante che scendeva da via Milano. Risultano coinvolte tre persone, soccorse da un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco, da un secondo mezzo della Sos di Malnate e dall’automedica. Sul posto anche la Polizia locale olgiatese e i Vigili del fuoco, con tre mezzi giunti da Appiano Gentile e da Como.

Tre persone soccorse in via Milano

Come detto, l’impatto è stato violento. Coinvolte una donna di 26 anni, che si trovava al volante della Opel Corsa, un’altra donna di 56 anni e una terza persona. I soccorritori sono usciti in codice rosso. Disagi per la viabilità con la strada chiusa sia a scendere che a salire verso la statale Briantea.