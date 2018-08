Puntura insetto soccorso un quarantenne,

Puntura insetto: un uomo in ospedale

Un uomo di 40 anni è stato punto da un insetto questo pomeriggio a Erba, quando erano da poco trascorse le 14.15. Il fatto si è verificato alla capanna Mara.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è atterrato l’elisoccorso di Como ed è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù. E’ stata anche allertata la delegazione lariana del Soccorso Alpino. Le condizioni dell’uomo si sono rivelate meno preoccupanti di quanto temuto in un primo momento. E’ stato trasportato in Pronto soccorso per ulteriori accertamenti in codice verde.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU