Ecco che cos’è successo nella notte tra il 30 agosto e il 31 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Quattro incidenti nel Comasco

Nottata impegnativa per i soccorsi. A Garzeno una persona è caduta dalla moto in via San Bernardino poco prima di mezzanotte. Intorno alle 00.10 in viale Lombardia, a Cantù, c’è stato invece uno scontro tra auto e moto. All’ospedale, in codice verde, un 17enne. Alla stessa ora una rovinosa caduta dalla moto anche a Torno. Soccorsi un bimbo di 6 anni, una donna di 41 e un uomo di 42. Sul posto due ambulanze e un’automedica. In due sono finiti all’ospedale in codice giallo. Un’auto è poi finita contro un ostacolo a Castelmarte. Un uomo di 41 anni è stato soccorso e trasportato all’ospedale. Per tutti i casi sul posto sono arrivate anche le Forze dell’ordine che dovranno stabilire le dinamiche degli incidenti.

Altri interventi

A Bellagio intorno alla 1.40 un 18enne ha avuto un infortunio. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Intossicazione etilica a Como per una 24enne.