Ecco che cos’è successo nella notte tra il 23 e il 24 novembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Quattro incidenti nel Comasco

Il primo poco prima delle 22 a Valbrona, in via Roma. Un ‘auto con a bordo un ragazzo di 26 anni si è ribaltata, sul posto ambulanza e automedica. Allertato anche l’elisoccorso ma non è stato necessario l’utilizzo. Il giovane è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale. Impatto anche a Grandola e Uniti dove alle 2 è stato soccorso un 21enne. Dopo le prime cure sul posto è finito all’ospedale di Gravedona in codice giallo. Poco prima delle 3 impatto a Porlezza in via Alessandro Manzoni. La Croce Azzurra di Porlezza ha trasportato un 27enne in codice giallo all’ospedale. Infine una 21enne è finita fuori strada ad Alzate Brianza intorno alle 5. E’ stata trasportata al Sant’Anna in codice giallo. In tutti e quattro i casi dovranno essere le Forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica degli incidenti. Fortunatamente nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Altri interventi

Da segnalare anche un malore a Bellagio per un uomo di 35 anni. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco.

