Stillicidio. Ormai, case accerchiate dai ladri nell’Olgiatese. Nelle ultime settimane una decina di intrusioni.

Raffica di furti nell’Olgiatese

Le ultime quattro, giovedì sera, tra cui una ai danni di una 89enne che si è ritrovata faccia a faccia con il ladro. Il racconto in esclusiva sul Giornale di Olgiate.

Lunedì 7 gennaio, invece, presa di mira un’abitazione in via Cascina Bella. Domenica 5 gennaio il secondo tentativo di rubare in un edificio in via Gobetti, dopo il primo avvenuto pochi mesi fa. E ancora: sabato 4 gennaio la segnalazione del furto di un furgone – un Doblò bianco – rubato in una zona industriale a Olgiate. Domenica 29 dicembre due furti segnalati a Casletto. E ancora: a ridosso del Natale un colpo in via Terragni, con la sparizione persino di regali e degli addobbi natalizi. Da non dimenticare anche la rapina impropria al Bennet, datata venerdì 20 dicembre.

