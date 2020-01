Ragazzino investito a Uggiate Trevano, in via Giuseppe Garibaldi.

Ragazzino investito, condizioni serie

Poco prima delle 18 di oggi un ragazzo di 16 anni è stato investito da una vettura in via Garibaldi. Allertati immediatamente, in codice rosso, i soccorsi: sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce rossa del comitato locale di Uggiate Trevano. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Il giovane è stato traportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo (media gravità). Allertati anche i Carabinieri.