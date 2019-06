Insolito raid del ladri in una casetta di campagna al Albavilla. E’ successo l’altra notte, i ladri sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

Ladri nella casetta in campagna

I malviventi hanno fatto parecchi danni alla casetta di proprietà di una famiglia del paese. Hanno abbattuto il cancello con un furgone e divelto una finestra per fare ingresso nella casetta. La cosa insolita, però, è che i ladri non hanno rubato nulla. L’area, infatti, è stata usata come base per smistare la merce rubata altrove. “Stanotte nella mia casetta in campagna sono entrati dei soggetti a volto coperto con questo furgone – ha scritto la proprietaria sul gruppo Facebook Sei di Albavilla se – Oltre ad aver rotto tutto hanno scaricato delle scatole di scarpe vuote. Credo siano state rubate e le hanno spartite tra di loro nel mio giardino.

Potete far girare in modo che se a qualcuno, a qualche negoziante fosse sparita della merce può risalire a chi l ha rubata”.

I proprietari infatti hanno a disposizione tutti i video. “Hanno rotto tutto tranne le telecamere che riprendevano…”. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri.