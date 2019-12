Rapina al supermercato: prima rubano prodotti, nascondendoli in una borsa, poi vengono scoperti, spintonano il personale e fuggono.

Carabinieri di Olgiate sulle tracce di due malviventi colti in flagranza di reato venerdì 20 dicembre.

Rapina al supermercato Olgiate Comasco

Poco prima di mezzogiorno attimi di concitazione. Due persone, a quanto risulta di origine straniera, probabilmente dell’Europa dell’est, sono state sorprese all’interno del Bennet mentre nascondevano alcuni articoli – in particolare un paio di scarpe – in una borsa. A quel punto sono stati avvicinati dagli addetti alla sicurezza, prontamente intervenuti per chiedere conto ai due di ciò che stavano facendo. Scena inequivocabile. Vistisi scoperti, immediatamente i due hanno tentato la fuga. E per non fallire nel loro intento, hanno spintonato il personale. Proprio per tale ragione, a loro carico si prefigura il reato di rapina impropria.

