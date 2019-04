Rapina il benzinaio. E’ successo ieri, sabato 6 aprile 2019, nel Mendrisiotto.

Rapina il benzinaio in Svizzera, poi scappa oltrepassando la dogana

Poco prima delle 21:30 a Brusata di Novazzano, in via Cios, in un distributore di benzina è avvenuta la rapina. Un individuo armato di pistola, finta, è entrato nel negozio e minacciando una dipendente si è fatto consegnare del denaro. Col denaro è poi fuggito in sella ad uno scooter, chiaro, targato Italia, oltrepassando il valico doganale. Non ci sono stati feriti.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.