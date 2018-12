Rapina in banca a Inverigo: rubati 15mila euro

Ieri, mercoledì 19 dicembre, c’è stata una rapina in banca a Cremnago, frazione di Inverigo.

Tutto è successo poco prima della chiusura, intorno alle 16.20, all’istituto di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza, situato in via Roma. I malviventi sono entrati all’interno della banca e hanno intimato ai dipendenti di consegnare il denaro a disposizione. Sono poi scappati via col bottino di 15mila euro. Sulla rapina indagano i Carabinieri di Lurago d’Erba. Al vaglio ci sono le riprese delle telecamere della zona.