Rapinatori armati di coltello in azione al DPiù di Beregazzo: colpo intorno alle 19.30 di oggi, venerdì 10 gennaio.

Paura al discount

A quanto risulta, durante il blitz i malviventi – ancora non è dato sapere quanti fossero e se ci fosse un palo ad attenderli nei pressi del discount – erano armati di coltello. Sono entrati in azione nel comparto commerciale dove sono situate altre attività più volte prese di mira dai ladri. Lo stesso discount in passato era già stato rapinato. E questa volta, intimando di farsi consegnare denaro delle casse, i delinquenti sono poi fuggiti col bottino. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, si sono dileguati a piedi.

Carabinieri allertati, controlli in corso

La rapina è stata segnalata ai Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto. L’episodio desta preoccupazione, facendo seguito a una rapina impropria avvenuta lo scorso 20 dicembre al Bennet di Olgiate Comasco e ad alcuni furti concentrati nelle ultime settimane sul territorio olgiatese.