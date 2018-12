Catena di rapine in Lombardia, negli ultimi mesi. Con la pistola, perfino “a mani nude”, ai danni attività commerciali o passanti. Un bilancio davvero da bollettino di guerra, a pochi giorni dalla fine dell’anno, che fa correre la memoria al secolo scorso, periodo “d’oro” per questo genere di crimini che ha ispirato anche tante pellicole cinematografiche.

Arrestate tre persone a Legnano

Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, la Polizia ha arrestato tre cittadini tunisini irregolari sul territorio, resisi responsabili a Legnano di due distinte rapine ai danni di ignari passanti con tanto di fuga in bici. Il tutto senza armi, ma con aggressioni “a mani nude” condite da ogni genere di minacce.

Rapinatori non fanno festa a Bresso

Rapinatori non fanno festa per Natale: “ripulito” supermercato. Uno dei due banditi ha fatto irruzione armato di pistola, portando via l’incasso. Il complice, invece, è rimasto a bordo dello scooter usato poi per la fuga. La rapina ai danni del supermercato In’s di via Lurani, a Bresso, è stata messa a segno poco prima delle 17 di lunedì, 24 dicembre. In azione due banditi, che sono riusciti a scappare portando via circa 300 euro.

Rapina a mano armata nel Varesotto

Rapina a mano armata intorno alle 23.30 di martedì 18 dicembre 2028. la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un 58enne italiano, residente a Solbiate Olona per rapina aggravata. Intorno alle 23.30 infatti l’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, con il volto coperto si era avvicinato ad un cinquantenne che aveva appena prelevato del denaro da uno sportello automatico.

Comasco fra le zone più colpite

Ecco gli ultimi episodi di cronaca registrati da GiornalediComo.it:

Rapine in Lombardia: serie lunga settimane

Sono però diverse le rapine registrate nelle ultime settimane in tutta la Lombardia, quasi un bollettino di guerra.

