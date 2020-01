Regione Lombardia premia il parrucchiere di Villa Guardia Antonio Carletti: lo scorso 31 dicembre ha concluso la sua carriera nello storico negozio di Maccio, a Villa Guardia.

Un premio in Regione allo storico parrucchiere

“Il riconoscimento vuole essere un premio all’impegno che ha contraddistinto Antonio Carletti in quasi 65 anni di lavoro. Un professionista che ha svolto la sua professione con competenza e soprattutto con grande passione. Carletti è un esempio per tutti noi e in particolare per i nostri giovani per aver sempre creduto nell’importanza di imparare un mestiere e di svolgerlo con dedizione, mantenendo saldi alcuni valori come quello della famiglia che oggi lo ha accompagnato per festeggiare insieme l’atteso traguardo della meritata pensione”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi che questa mattina a Palazzo Pirelli ha accolto Antonio Carletti, accompagnato nell’occasione dalla moglie e dai due figli. Premiato con la consegna di un attestato e una medaglia del Consiglio regionale per la sua lunga e intensa carriera: sull’attestato è riportata la frase “chi ha un mestiere è sempre un uomo libero”.

Soddisfazione al termine di una lunga carriera

Antonio Carletti, 76 anni, titolare del negozio omonimo di piazza Italia a Villa Guardia, ha lavorato per 65 anni come parrucchiere, 32 dei quali proprio nella cittadina comasca di Villa Guardia. Nativo di Canzo, ha seguito le orme del papà, barbiere del paese. Dopo aver lavorato in una fabbrica di forbici, ha aperto il suo primo negozio a Como in via Milano, per poi trasferirsi definitivamente in località Maccio a Villa Guardia.