Ribaltamento a Inverigo, ferito 51enne. E’ successo in via Don Gnocchi.

L’episodio è avvenuto oggi venerdì 30 novembre intorno alle 13.30 in via Don Gnocchi. Coinvolto un 51enne residente in paese, proprio a pochi metri da dove è successo il fatto. Per ragioni ancora da approfondire, l’uomo, alla guida di una Fiat Punto in direzione Giussano avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. La macchina è andata fuori strada e si è poi ribaltata lungo la corsia opposta. In soccorso del 51enne ferito si sono portati in via Don Gnocchi un mezzo del Lariosoccorso di Erba e l’automedica. A Inverigo sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Sul posto anche la Polizia locale allo scopo di regolare il traffico lungo l’arteria, poco distante dall’autolavaggio, che ha subìto un leggero rallentamento a seguito dell’incidente.

L’uomo, inizialmente apparso in gravi condizioni, non è in pericolo di vita: è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli di Erba in codice giallo.