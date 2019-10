Ribaltamento a Cremnago d’Inverigo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 ottobre. L’incidente è avvenuto in via Monte Grappa, all’altezza del civico numero 6.

Soccorso un 89enne a Cremnago

L’uomo alla guida, un 89enne, è finito fuori strada dopo aver sbandato e urtato il lato destro della carreggiata. Tanta paura inizialmente per le sue condizioni di salute, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba, l’auto medica, i Vigili del fuoco di Erba e la Polizia locale. Fortunatamente, dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso in codice verde, per accertamenti. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul mezzo che è finito con le ruote all’aria c’ere anche una donna, ferita in maniera live.

La strada della frazione di Inverigo è chiusa al traffico per le operazioni di sgombero della carreggiata.