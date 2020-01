Ribaltamento ad Alzate Brianza sulla Statale Briantea.

Ribaltamento ad Alzate Brianza

Paura questa mattina ad Alzate Brianza, lungo la strada Statale Briantea. A una manciata di minuti alle 9, una vettura con a bordo una persona di 22 anni si è ribaltata. L’allarma è scattato immediatamente.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta in codice rosso un’ambulanza della Croce Rossa di Lipomo, i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cantù. Per fortuna le condizioni dell’automobilisti sono apparse al personale medico intervenuto meno gravi di quanto temuto in un primo momento. E’ quindi stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù in codice giallo.

