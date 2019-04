Maxi incidente a Erba: in via Como si è ribaltata un’auto.

Ribaltamento a Erba

Intorno alle 14.15 di questo pomeriggio, lunedì 29 aprile, un’ambulanza e un’auto medica si sono precipitate in via Como a Erba. Un’auto, con alla guida una donna di 54 anni, si è ribaltata mentre viaggiava in direzione Erba. Ha sbattuto contro un muretto e poi si è ribaltata. La donna è rimasta ferita ma fortunatamente non in modo grave. E’ stata infatti trasportata in codice verde all’ospedale.