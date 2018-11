Ricatta l’ex moglie minacciando di pubblicare sue foto hard, ma gli va male tanto da essere condannato in Tribunale a Monza per tentata estorsione.

Ricatta l’ex moglie con le foto hard

Un amore finito, purtroppo come tanti, dal quale però l’uomo voleva comunque guadagnare qualcosa. Gli è andata male però perché invece dei 400 euro sperati ha “incassato” un anno e tre mesi di reclusione per tentata estorsione.

I fatti risalgono all’aprile del 2015, quando la coppia si era già separata dopo una convivenza a Giussano. Ora lei abita a Monza mentre lui risiede in un paese in provincia di Como. Probabilmente deluso per l’amore finito l’uomo era disposto a vendicarsi della ex pubblicando online degli scatti “bollenti”, risalenti al periodo in cui i rapporti fra i due andavano a gonfie vele. Quei ricordi a “luci rosse” potevano insomma rappresentare per lui un facile guadagno, tanto che aveva chiesto alla ex 400 euro per non diffonderli sul web. La donna però non si è lasciata intimidire e ha denunciato il tentativo di estorsione che ha portato l’ex coniuge in Tribunale, dove è stato condannato. La Procura per lui aveva chiesto una pena di un anno e otto mesi, gli sono però state riconosciute le attenuanti generiche che hanno portato alla condanna di un anno e tre mesi.