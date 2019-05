Ecco che cos’è successo nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Rissa a Erba

L’episodio è avvenuto in piazza Padania, all’altezza del civico 10 intorno alle 22. Sul posto un’ambulanza ha soccorso una giovane di 18 anni. Sono arrivate anche le Forze dell’ordine per riportare la calma e stabilire la dinamica di quanto accaduto. La 18enne non è stata trasportata in ospedale.

Altri interventi

Da segnalare anche due lievi malori sia a Erba che a Como.