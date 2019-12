Ecco che cos’è successo nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Rissa a Inverigo

L’episodio violento è avvenuto in via Roma. I sanitari sono stati allertati per una rissa. Coinvolto e ferito un giovane di 18 anni che è stato trasportato all’ospedale in codice giallo. Spetterà ora ai Carabinieri di Cantù, accorsi sul posto, stabilire la dinamica dell’accaduto.

A Fenegrò da segnalare un malore in via Cristoforo Colombo, all’altezza del civico 26. Sul posto la Cri di Lomazzo che ha trasportato un uomo di 53 anni all’ospedale in codice verde.