Rissa Cantù un uomo in ospedale.

Rissa Cantù nella notte

Un uomo di 53 anni ha avuto la peggio nella notte appena trascorsa a seguito di una rissa scoppiata in via Rebecchino. Erano da poco trascorse le 23 quando la chiamata di soccorso è giunta alla centrale operativa. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa del comitato cittadino di Cantù e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cantù.

Trasportato in ospedale

Le condizioni dell’uomo si sono rivelate meno serie di quanto temuto in un primo momento. E’ stato quindi trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Cantù per ulteriori accertamenti.