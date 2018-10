Rogeno in lutto: morto un assessore

Il Comune di Rogeno è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi assessori.

E’ venuto a mancare Ambrogio Ratti, 73 anni, ex vicesindaco di Rogeno e attuale assessore Tributi, bilancio, regolamenti, amministrativi e cultura.

Questo il messaggio di “Impegno Comune”, il gruppo di maggioranza di cui faceva parte.

“Ciao Ambrogio, buon viaggio !!!!!Grazie Ambrogio ….la tua esperienza è stata molto importante per affrontare tante iniziative, il conoscere bene la complessa Pubblica Amministrazione ci ha permesso di risolvere tante situazioni.

Per tutto quello che hai fatto per Rogeno, per tutti i cittadini, gli anziani , per i ragazzi il mettere al primo posto gli altri ….

Noi che ti abbiamo conosciuto in questi ultimi anni ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso e con la tua grande voglia di fare e concretamente affrontare e risolvere i problemi, con buonsenso, tenacia, concretezza, competenza nel pieno rispetto delle regole…

Ci piace anche ricordare il tuo impegno sportivo negli anni 60/70 , della tua gioventù a Casletto con la nascita della Polisportiva e i Giochi della gioventù ….

Grazie Ambrogio, ciao…….”.