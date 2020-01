Brutta disavventura per Angiola Tremonti a cui, nella giornata di mercoledì, è stata rubata la borsa fuori dal supermato Lidl di Cantù.

Rubata la borsa di Angiola Tremonti fuori dal supermercato

La donna, dopo aver fatto la spesa all’interno del punto vendita, si è allontanata dalla macchina per mettere al proprio posto il carrello. Un’ingenuità, non aver chiuso l’auto, che le è costata la perdita della sua borsa, portata via da qualche malintenzionato. All’interno non c’erano soldi e nemmeno documenti, soltanto ricordi preziosi e alcuni disegni dei carcerati che Tremonti era appena andata a trovare.

Questo il racconto pubblicato direttamente su Facebook dopo essersi accorta dell’accaduto:

“Per favore…Attenzione ai ladri. Ieri sera ero arrivata stanchissima alla LIDL a Cantù, vicino al Bennet.

Come tutti i mercoledì tornavo dal Carcere avevo la mia borsa, tipo cartella, rossa con due manici.

Di solito ci tengo carta d’identità con un bancomat in una tasca interna chiusa e per il resto null’altro, 2/3 pennarelli, 2 gomme, qualche disegno regalato dai ragazzi, qualche documento e poco altro…. la chiavetta di un lucchetto e la fotocopia della mia carta di identità.

Essendo scesa per fare la spesa ho nesso in tasca i documenti e il pos…

L’hanno rubata quando ho riportato il carrello e da buona idiota non ho chiuso la macchina…

Per favore se qualcuno ha rubato questa borsa e la trovasse per favore mi chiami e me la renda. Era compagna da 7 anni di questa mia avventura del metcoledì.

Saró generosa, spesso le borse vengono svuotate e buttate via.

Chiedo un gentile passaparola. Notte”.

Ritrovato un disegno… Nessuna traccia invece della borsa

Dopo la pubblicazione del post Tremonti è stata contatta da una persona che ha segnalato di aver visto la borsa sulla trada da Cantù verso Asnago. Un avviso che si è rivelato veritiero visto che, dopo essersi precipitata in quel tratto di strada, la donna ha trovato uno dei disegni fatti dai ragazzi del Bassone. Peccato che dalla borsa invece non c’era più traccia… “Probabilmente è stata nuovamente presa da qualche altro ladro che pensava di trovare dei soldi. Colgo l’occasione per chiedere all’Amministrazione di avere maggiormente cura di quel tratto di strada. E’ davvero molto pericoloso, io stessa, insieme al mio cane, ho rischiato la vita percorrendolo. Oltre alla sicurezza c’è anche una situazione di degrado visto che c’è sporcizia ovunque”.