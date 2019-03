Sabato sera alcolico nel Comasco: due giovani sono stati soccorsi durante la notte tra il 30 e il 31 marzo.

Sabato sera alcolico

Non sono mancati questa notte due interventi per intossicazione etilica. Il primo poco dopo l’1 in viale Geno a Como; sul posto è intervenuta la Cri di Como che ha trasportato all’ospedale Valduce per accertamenti una ragazza di 18 anni. Il secondo episodio poco prima delle 4 del mattino in via Cascina California a Erba; ad essere aiutato dagli operatori del Lariosoccorso di Erba un ragazzo di 22 anni trasportato in codice verde all’ospedale di Erba.

