Ecco che cos’è successo nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Sabato sera con tante intossicazioni etiliche

Protagonisti, purtroppo, diversi giovani. In Piazza Matteotti a Como, a sentirsi male un 17enne. Sul posto la Croce Azzurra di Como che l’ha trasportato in codice giallo all’ospedale. Tre interventi anche a Tavernerio, prima per una ragazza di 17 anni poi per altre due persone. Anche a Erba, un giovane di 27 anni, ha davvero esagerato con l’alcol, finendo all’ospedale in codice verde.

Altri interventi

Da segnalare un malore a Como, in via Napoleona e un evento violento, classificato come aggressione a Tavernerio intorno alle 2.30.