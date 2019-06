Ecco che cos’è successo nella notte tra il 15 e il 16 giugno e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidenti a Porlezza e Menaggio

Intorno alle 00.30 un uomo di 47 anni è caduto dalla moto in via Poletti. Sono state sufficienti le prime cure sul posto, l’uomo infatti non è stato trasportato in ospedale. Incidente anche a Porlezza sulla SS340. Coinvolte due persone una donna di 46 anni e un uomo di 49. Sul posto due ambulanze e un automedica. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale, un altro in codice verde.

Intossicazioni etiliche

Troppo alcol in Provincia di Como, spiacevoli protagonisti, ancora una volta, alcuni giovani. Soccorsi in via delle Betulle a Novedrate per una 27enne ma anche a Laglio per un altro giovane, questa volta di 21 anni. Per lo stesso motivo intervento anche a Gera Lario intorno alle 3 per una ragazza di 21 anni.

Altri interventi

Intorno alle 00.40 c’è stato un infortunio a Como, in via Bellinzona. Soccorso un uomo di 35 anni. Due malori poi tra Cermenate e Como.