Volevano rubargli l’auto, lui è salito sopra ed è riuscito a fermare i ladri con grande coraggio.

Il tentativo di rapina è avvenuto giovedì pomeriggio in via Trieste a Erba. Protagonista dell’accaduto Roberto Mauri che è riuscito a salire sull’auto insieme ai ladri e poco dopo ha tirato il freno a mano “salvando” la sua vettura e facendo arrestare i malviventi.

Questo il post pubblicato dal deputato della Lega Eugenio Zoffili sul suo account Facebook.

“Proporrò ufficialmente di premiare questo cittadino con la massima benemerenza del Comune di Erba, l’Eufemino d’argento, come esempio per tutti di coraggio e senso civico.

Da parte nostra, in Comune grazie all’ impegno della Giunta Airoldi e a Roma grazie al Ministro Matteo Salvini e al Sottosegretario Nicola Molteni, stiamo facendo di tutto per contrastare questi gravi episodi anche attraverso questi primi provvedimenti:

– progetto telecamere leggi targa ai varchi cittadini

– nuovi agenti per la Polizia Locale

– nuovi Carabinieri per la Caserma di Via Como

– pattuglie aggiuntive interforze anti crimine specializzate nel contrasto dei reati predatori in tutta la provincia

Mai abbassare la guardia: per ogni segnalazione o richiesta di intervento delle Forze dell’ ordine contattare subito il Numero Unico Emergenza 112”.