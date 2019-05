A terra un giovane centauro

Incidente in centro

Mancavano pochi minuti alle 14.30, quando una Fiat “500” e una motocicletta si sono scontrate. E’ accaduto nella centralissima via Mazzini, all’altezza dell’ingresso del parcheggio in riva al lago. Sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi, allertati in codice rosso, che hanno prestato aiuto al giovane motociclista, che nell’impatto ha avuto la peggio. A Pusiano si sono perciò recati un’ambulanza della Croce verde di Bosisio e l’automedica. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Ancora da stabilire la dinamica

Sul luogo anche gli uomini dell’Arma: i Carabinieri del comando comasco dovranno ora stabilire l’esatta dinamica dell’impatto.

