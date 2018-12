Il tremendo incidente avvenuto questa mattina a Montorfano ha ridotto in gravissime condizioni un giovane di 25 anni, residente a Capiago Intimiano. Beniamino Mauri era a bordo della sua due ruote, una Yamaha, quando per cause ancora non chiare è andato fuori strada, finendo contro un palo in cemento.

Il giovane è stato trasportato all’Ospedale Varese

Lo schianto è avvenuto sulla Strada Provinciale 28, intorno alle 8.40, e subito sono stati allertati i soccorsi. Dopo le cure sul posto Mauri è stato trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Varese Circolo in codice rosso. Stando alle informazioni raccolte ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove lotta per la vota a seguito delle gravi ferite riportate nell’incidente. Indagano sulla dinamica del sinistro i Carabinieri della Compagnia di Como.

